КСП: В МО "Семеновский" сотрудникам покупали цветы и другие товары за счет бюджета

Контрольно-счетная палата Петербурга опубликовала итоги проверки МО "Семеновский" за 2021-2022 годы. Ведомство заявило, что выявило в муниципалитете многочисленные нарушения бюджетно-финансового законодательства, муниципальных закупок и других норм.

В отчете КСП сказано, что местная администрация "Семеновского" оплатила работы по благоустройству, которых нет в муниципальной программе. Муниципальный совет и подведомственные округу учреждения за счет бюджета покупали сотрудникам цветы и другие товары, сообщили в палате. По данным ведомства, в муниципалитете в двойном размере оплатили работу одного из сотрудников и тратили на содержание помещение, которое не использовалось.

В палате отметили, что множество нарушений связано с проведением закупок. Например, муниципалитет оплатил невыполненные работы по благоустройству и выпуск газеты "Семеновское время", хотя ее формат не соответствовал условиям контрактов, заявили в КСП. В 2022 году местная администрация превысила разрешенный порог заключения контрактов у единственного поставщика, завышала стоимость договоров и заключала дополнительные соглашения на объекты, которых не было в документации, сказано в отчете ведомства.

В КСП заявили, что обнаружили и другие нарушения в МО "Семеновский". Они касаются несоблюдения порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, ведения бухгалтерского учета, нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью, уточнили в палате. Там же добавили, что отчет о результатах проверки муниципалитета пережали в прокуратуру Петербурга.

Напомним, ранее КСП опубликовала итоги изучения деятельности МО "Комендантский аэродром". В этом муниципалитете Контрольно-счетная палата нашла 97 нарушений.

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру