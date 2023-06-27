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Новости 16:09

"Логичный шаг для усиления позиций": Депутат Павлов о союзе "Новых людей" и Партии роста

фото ЗакС политика "Логичный шаг для усиления позиций": Депутат Павлов о союзе "Новых людей" и Партии роста

Лидер фракции "Новые люди" в Законодательном собрании Петербурга Дмитрий Павлов поддержал решение о создании политического союза с Партией роста для участия в предстоящих выборах в 2023 году. Об этом парламентарий рассказал ЗАКС.Ру 27 июня. 

- Эти две партии больше схожи между собой, чем разные. Такой предпринимательский дух. Я считаю, логично объединить усилия. Партий достаточно много, а мы схожи. "Новые люди", конечно, более технологичные, предвыборная кампания более успешная. Результаты налицо. Логичный шаг для усиления позиций. Объединение пойдет на пользу. Из партийной палитры, наши партии "Новые люди" и Партия роста - с одного поля, - рассказал Павлов. 

Депутат отметил, что партии объединяют общие ценности, направленные на развитие предпринимательства, что, по словам депутата, особенно актуально во время определенного экономического положения и санкций. Отметим, Павлов участвовал в выборах 2016 года от Партии роста. 

Ранее лидеры партий Борис Титов и Алексей Нечаев заявили о сотрудничестве во время грядущих выборов. В Петербурге до конца года не планируется проводить каких-либо голосований, а на 2024, когда должны состояться выборы губернатора и депутатов муниципальных советов, планов пока нет, сообщил Павлов. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Павлов Дмитрий Геннадьевич 




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