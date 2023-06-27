Два суда вернули в полицию протоколы на ФК "Зенит"

Дзержинский и Петроградский районные суды Петербурга вернули полицейским протоколы, составленные на футбольный клуб "Зенит", которые оформили в связи с организацией несогласованного массового мероприятия (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, силовики в материалах административного дела не смогли доказать вред, причиненный болельщиками зеленым насаждениям. Кроме того, в протоколе, составленном в отсутствие законного представителя, последний перепутан с защитником.

Протоколы на АО "ФК Зенит", один из которых также поступил в Октябрьский районный суд, составили после бурного празднования горожанами очередной победы команды в Российской премьер-лиге. По версии правоохранителей, организаторы мероприятия при его проведении проигнорировали рекомендации комитетов Смольного.

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