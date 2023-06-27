Жители дома, в котором погиб военкор Татарский, недовольны отсутствием ремонта

Жильцы дома на Университетской набережной в Петербурге, где в апреле произошел теракт, не могут добиться проведения ремонтных работ, о чем пишет издание 78.ru.

В результате взрыва на некоторых стенах стали появляться трещины. Жильцы жалуются, что почти за три месяца, прошедших с момента теракта, чиновники так и не провели проверку состояния здания. Недовольные ситуацией граждане намерены пожаловаться в ГУЖА.

"У нас трещины пошли в комнатах, плюс штукатурка отвалилась со стен. Ещё между окон трещины пошли", - рассказала проживающая в доме Анастасия Федорова.

Напомним, что взрыв вечером 2 апреля в помещении Street Food Bar №1 унес жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Еще несколько десятков собравшихся на его творческом вечере получили ранения. По версии следствия, преступление совершила петербурженка Дарья Трепова по воле украинских спецслужб. Она находится под арестом.

Фото: ЗАКС.Ру