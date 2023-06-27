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Новости 17:16

Из-за отравления школьников в центре Петербурга завели уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за отравления школьников в центре Петербурга завели уголовное дело

Органы МВД возбудили уголовное дело по факту массового отравления школьников в ресторане на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Его расследуют по ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает региональное управление СК.

Силовики указывают, что госпитализация потребовалась троим ученикам 9 класса, отмечавшим в заведении общепита выпускной вечер. Совместно с представителями Роспотребнадзора правоохранители осмотрели место происшествия, опросив сотрудников ресторана и пострадавших.

Со своей стороны, пресс-служба Роспотребнадзора сообщает о семерых госпитализированных и о девятнадцати случаях острой кишечной инфекции. От ООО "ТК "Арсенал трейд", владеющим заведением, потребовали приостановить его работу.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 236 УК - два года лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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