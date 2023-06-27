В Петербурге продлили сроки действия противопожарного режима

На сайте Смольного 27 июня появился проект постановления, продлевающий время действия противопожарного режима. Документу предстоит пройти антикоррупционную перспективу.

Особый режим вместо 30 июня должен будет завершиться 1 августа. До этого времени гражданам запрещается разводить костры, жечь мусор и сухую траву, въезжать в лесополосу на транспорте, вести пожароопасные работы в лесах и скверах, использовать пиротехнические средства на открытых территориях и без санкции МЧС.

Ответственным за выполнение постановления губернатор Александр Беглов назначил главу своей администрации Валерия Пикалева. Противопожарный режим в городе установили в середине месяца.

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