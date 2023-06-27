ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:40

В Петербурге продлили сроки действия противопожарного режима

фото ЗакС политика В Петербурге продлили сроки действия противопожарного режима

На сайте Смольного 27 июня появился проект постановления, продлевающий время действия противопожарного режима. Документу предстоит пройти антикоррупционную перспективу.

Особый режим вместо 30 июня должен будет завершиться 1 августа. До этого времени гражданам запрещается разводить костры, жечь мусор и сухую траву, въезжать в лесополосу на транспорте, вести пожароопасные работы в лесах и скверах, использовать пиротехнические средства на открытых территориях и без санкции МЧС. 

Ответственным за выполнение постановления губернатор Александр Беглов назначил главу своей администрации Валерия Пикалева. Противопожарный режим в городе установили в середине месяца.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Пикалев Валерий Иванович




Новости27 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама