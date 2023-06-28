Василеостровский суд запретил распространение песни Scally Milano по 14 ссылкам

Василеостровский районный суд рассмотрел административный иск о признании нескольких песен рэпера Даниила Дмитриева, известного как Scally Milano, запрещенной к распространению в России информацией. Дело было заведено по требованию прокуратуры Василеостровского района, откликнувшейся на жалобу недовольной гражданки, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 28 июня.

В обосновании иска прокуратура сослалась на поступившее обращение от гражданки Строгановой, которая добивалась признания четырех композиций исполнителя запрещенными среди несовершеннолетних. Речь шла о таких песнях, как "О", "ДВА", "Сделать это", а также о треке CBD FLOW рэпера Lovv66. При мониторинге интернета сотрудники надзорного ведомства обнаружили 14 ссылок с указанными песнями и их текстами.

Согласно проведенной экспертизе текстов песен, в них имеется пропаганда употребления запрещенных веществ. По сообщению судебной пресс-службы, в них обнаружили "информацию, формирующую позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами". Сам автор при этом якобы позиционирует себя "как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков", а песни будто бы могут сподвигнуть слушателя к повторению описанного в них опыта.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил распространение четырех песен по 14 ссылкам.

В середине июня Ленинский райсуд оштрафовал исполнителя на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру