ЛДПР подготовила законопроект об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности

Фракция ЛДПР в Госдуме сообщила 28 июня в своем Telegram-канале о разработке законопроекта, предусматривающего отмену налога на добавленную стоимость для пищевых продуктов с истекающим сроком годности. По мнению авторов, подобная мера поспособствует бесплатной раздаче таких товаров нуждающимся гражданам.

"Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают освободить от НДС пищевые продукты с истекающим сроком годности, если магазины будут их бесплатно раздавать гражданам", — говорится в распространенном сообщении.

По подсчетам законотворцев, в год до 20 % продуктов теряется из-за нарушения условий хранения. Сам законопроект предусматривает возможность безвозмездной передачи россиянам от магазинов продуктов в натуральном или переработанном виде, а также бутилированной воды. Действие нормы не коснется продуктов детского и диетического питания, а также алкоголя. Товары с истекшим сроком годности по-прежнему будут подлежать утилизации.

В ЛДПР считают, что предлагаемые меры "благоприятно повлияют на социальные и экономические аспекты" и позволят совершенствовать систему контроля за хранением и перевозкой продуктов. В перспективе это должно будет привести к снижению их потерь.

Ранее представители "Единой России" заявили о планах внести инициативу о запрете торговли алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах.

Фото: ЗАКС.Ру