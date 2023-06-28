Уссурийский прокурор оспорил перевод шамана Габышева на более мягкий вид лечения

Прокурор Уссурийска Дмитрий Дениш обратился в Приморский краевой суд с апелляционным представлением из-за перевода шамана Александра Габышева на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа, сообщил 28 июня адвокат Алексей Прянишников в своем Telegram-канале. Речь идет о решении, вынесенном ранее Уссурийским районным судом.

По словам адвоката, представление было подано 27 июня, на следующий день после судебного заседания о переводе Габышева. Прянишников уточнил, что непосредственно на заседании прокурор поддержал перевод шамана на более мягкие условия.

Прянишников уточнил, что в своем представлении прокурор указал на "отсутствие в медицинских документах сведений об улучшении состояния Александра". При этом защитник шамана отметил, что требуемые данные имеются в бумагах.

Как сообщает "Коммерсантъ", в прокуратуре Приморья подтвердили подачу представления. "Мы считаем, что нет оснований менять режим", — заявили изданию.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Габышев известен благодаря своим попыткам дойти до Москвы из Якутска с целью "изгнать" президента Владимира Путина. Походы завершались задержаниями, в 2021 году шаман был признан невменяемым.

Фото: ЗАКС.Ру