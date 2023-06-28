"Известия": Мишустина попросили ограничить цены на российские автомобили

Национальный союз защиты прав потребителей обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой установить максимальные цены на выпущенные в России автомобили, сообщили 28 июня "Известия". Подобная мера позволит снизить конечную стоимость машин, полагают авторы письма.

В своем обращении союз приводит данные аналитического агентства "Автостат", согласно которым в 2020 году стоимость автомобилей выросла на 7 %, в 2021-м — на 18 %, а в 2022-м — на 20 %. В первом квартале 2023 года цены выросли на 7 %. Подобная динамика вызвана не только объективными причинами, но и искусственным завышением цен со стороны участников рынка, транслирует издание позицию авторов идеи.

"Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15 %, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", — заявил "Известиям" глава союза Павел Шапкин. При этом он сослался на пример табачного рынка в России, где действует механизм фиксации максимальной стоимости пачки сигарет.

В Минпромторге изданию сообщили, что поддерживают инициативы, "которые направлены на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли". В Федеральной антимонопольной службе не увидели противоречия законодательству в установлении предельной цены перепродажи машин. В аппарате правительства подтвердили факт получения письма.

Ранее стало известно о подготовке ЛДПР законопроекта об отмене НДС на продукты питания с истекающим сроком годности. По мнению авторов инициативы, ее принятие поспособствует бесплатной раздаче таких товаров среди нуждающихся россиян.

Фото: ЗАКС.Ру