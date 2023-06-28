ЦИК проведет эксперимент с голосованием находящихся в СИЗО безотносительно региона

Центризбирком намерен провести эксперимент с голосованием арестованных граждан на выборах в органы госвласти вне зависимости от региона, в котором находится СИЗО, заявил 28 июня зампредседателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, это произойдет уже в текущем году.

"Мы в этом году будем проводить эксперимент, согласно которому люди, находящиеся в СИЗО, будут иметь возможность реализовать свое избирательное право на выборах в органы госвласти независимо от того, в каком субъекте СИЗО находится", — приводит "Интерфакс" слова Булаева, сказанные на заседании ЦИК в среду.

Замглавы ЦИК уточнил, что комиссия рассмотрит проект постановления, позволяющего россиянам голосовать на региональных выборах за пределами своего субъекта страны. Он заявил, что постановление "позволит реализовать избирательное право гражданам, в первую очередь, новых четырех субъектов, которые в силу жизненных обстоятельств находятся на территории других субъектов РФ", и наоборот.

Единый день голосования пройдет в России в сентябре на территории 85 регионов. Ранее в Совете по правам человека создали рабочую группу по мониторингу избирательных прав.

Фото: ЗАКС.Ру