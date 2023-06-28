Правительство сочло требующим доработки законопроект о дополнительном выходном для диспансеризации

Законопроект "Новых людей" о предоставлении россиянам одного дополнительного выходного дня в год ради прохождения диспансеризации нуждается в доработке, сообщил 28 июня ТАСС со ссылкой на отзыв правительства.

Как полагают в кабмине, предлагаемая инициатива не позволит добиться заявленных целей, "поскольку проектируемые изменения выходят за рамки правового регулирования Трудового кодекса Российской Федерации и не согласуются с положениями законодательства в сфере охраны здоровья граждан". Также претензии правительства вызвало отсутствие в материалах к законопроекту статистических данных и аналитической информации, подтверждающей неэффективность существующей системы диспансеризации. В связи с этим проект сочли требующим "существенной доработки".

Согласно действующему законодательству, работники в России имеют право один раз в три года взять оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Авторы проекта предложили предоставить это право на ежегодной основе.

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