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"Новые люди" предложили давать дополнительный выходной на диспансеризацию работников

фото ЗакС политика "Новые люди" предложили давать дополнительный выходной на диспансеризацию работников

Четверо депутатов Госдумы от "Новых людей" внесли на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении работникам одного дополнительного выходного дня в год для проведения медосмотров. Документ опубликован 20 февраля в электронной базе ГД.

Предложенные изменения касаются статьи 185.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям прохождения диспансеризации трудящимися россиянами. Авторы инициативы предложили изменить действующий порядок, и разрешать предоставление выходного для диспансеризации не раз в три года, как сейчас, а ежегодно. В связи с этим они также выступили за отмену положения о прохождении ежегодной диспансеризации для работников старше 40 лет.

В пояснительной записке к проекту законотворцы указали на наличие "недостаточной заинтересованности работодателей в сохранении здоровья работников", в том числе касательно прохождения последними медосмотров и диспансеризации. Помимо этого они обнаружили "несформированную потребность граждан в ежегодном прохождении диспансеризации".

Авторы сообщили, что в 2013-2017 годах диспансеризацию прошли 213,6 миллионов россиян. "Однако, из-за несоблюдения периодичности ее прохождения, почти 30 % данных граждан нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжелых форм заболеваний", — уточнили они.


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