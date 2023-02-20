"Новые люди" предложили давать дополнительный выходной на диспансеризацию работников

Четверо депутатов Госдумы от "Новых людей" внесли на рассмотрение парламента законопроект о предоставлении работникам одного дополнительного выходного дня в год для проведения медосмотров. Документ опубликован 20 февраля в электронной базе ГД.

Предложенные изменения касаются статьи 185.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям прохождения диспансеризации трудящимися россиянами. Авторы инициативы предложили изменить действующий порядок, и разрешать предоставление выходного для диспансеризации не раз в три года, как сейчас, а ежегодно. В связи с этим они также выступили за отмену положения о прохождении ежегодной диспансеризации для работников старше 40 лет.

В пояснительной записке к проекту законотворцы указали на наличие "недостаточной заинтересованности работодателей в сохранении здоровья работников", в том числе касательно прохождения последними медосмотров и диспансеризации. Помимо этого они обнаружили "несформированную потребность граждан в ежегодном прохождении диспансеризации".

Авторы сообщили, что в 2013-2017 годах диспансеризацию прошли 213,6 миллионов россиян. "Однако, из-за несоблюдения периодичности ее прохождения, почти 30 % данных граждан нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжелых форм заболеваний", — уточнили они.