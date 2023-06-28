"На это есть целый год": Бельский о досрочных выборах

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский не стал уточнять, когда парламент назначит выборы в 18-м избирательном округе на Юго-западе города, который до утра 28 июня в ЗакСе представлял единоросс Алексей Далматов. Спикер уточнил, что это произойдет в соответствии с законом, в течение года.

- На это есть целый год, поэтому решение когда будет принято - конечно. По закону мы должны в течение года избрать нового депутата, - сказал Бельский на брифинге.

Далматов, который избирался в 2021 году, около полугода не посещал заседания депутатов. На последнем собрании весенней сессии единоросс заявил, что по семейным обстоятельствам вынужден сложить полномочия.

На последних выборах конкуренцию Далматову составлял старейший депутат шести созывов Серегй Никешин. В 2021 году "Единая Россия" не стала выдвигать его от партии, поэтому Никешин заявился на выборы в качестве самовыдвиженца. Попасть в бюллетень у него не вышло - территориальный избирком отказался регистрировать его кандидатуру из-за брака в подписных листах. Позже экс-депутату удалось признать отказ незаконным в Верховном суде, однако на итоги выборов это не повлияло.

Константин Леньков, фото: ЗАКС.Ру