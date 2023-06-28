Справороссы внесут в Госдуму законопроект о блогерах

Законопроект о правах и обязанностях блогеров поступит на рассмотрение Госдумы в ближайшем июле, заявила 28 июня первый зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"). В апреле инициатива была направлена на рассмотрение в Минцифры.

В комментарии ТАСС Лантратова сообщила о почти полной готовности законопроекта и отдельно уточнила, что в Минцифры согласны с необходимостью законодательного регулирования блогеров. "В ответ на наш запрос в министерстве согласились, что требуется конкретизировать термин "блогер", определить их права и обязанности, а также уполномоченный орган для осуществления контроля за их деятельностью", — поведала депутат. По ее словам, в июле документ будет внесен в Госдуму совместно с коллегами из разных фракций.

Проект предусматривает внесение изменений в закон "О средствах массовой информации". В частности, он предполагает возможность регистрации блогеров в качестве СМИ. Как сообщалось ранее, авторами инициативы выступили депутаты от СРЗП и сенатор Сергей Безденежных.

Фото: ЗАКС.Ру