Площади бизнес-центра на Васильевском острове выставили на торги за 1,1 млрд рублей

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу часть помещений в бизнес-центре Baltis Plaza (Средний проспект В.О., 88). Объект относится к бизнес-центрам класса B+.

На аукционе, назначенном на 7 августа, будет реализовано имущество ликвидированного банка "Советский". Начальная цена лота - 1,13 млрд рублей.

Продающиеся помещения в количестве 39 штук расположены на каждом из этажей здания. Общая их площадь - 17,3 тысячи кв. метров. Это более двух третей от всего объема здания.

По оценке замглавы департамента продаж РАД Дарьи Гончаровой, именно бизнес-центры уровня B+ демонстрируют наиболее стабильное положение на рынке. Особым преимуществом для нее стало наличие у Baltis Plaza отдельного паркинга, что стало еще более актуальным в связи с расширением зоны платной парковки в Василеостровском районе.

фото: презентация РАД