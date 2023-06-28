Володин предложил наказывать уголовно за фальсификат в молочной продукции

Следует ввести уголовное наказание за изготовление фальсифицированной молочной продукции, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Своими соображениями на этот счет он поделился в ходе пленарного заседания 28 июня.

"Все то, что должно содержать молоко, содержит пальмовое масло. Нам необходимо ввести уголовную ответственность для тех, кто использует эти заменители. Понятно, что они дешевле, прибыли больше, но, с другой стороны, это вред для здоровья", — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Недовольство спикера вызвало отсутствие ответственности за использование различных заменителей при изготовлении молочной продукции. По его мнению, за использование фальсификата должны следовать большие штрафы и уголовная ответственность.

"Надо стандартизировать продукцию — во всем мире такой подход. Если это продукт на основе молока, должно быть молоко", — заявил Володин. По его словам, в дальнейшем следует ждать внесения в Госдуму проекта постановления касательно внесения изменений в законодательство, призванных уберечь россиян от фальсификата.

Ранее ЛДПР подготовила законопроект об отмене НДС на продукты с истекающим сроком годности. Это должно поспособствовать их раздаче среди нуждающихся россиян, полагают авторы инициативы.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Володина