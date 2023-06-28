Москвич получил два штрафа за нанесение пацифистских надписей в метро

Гагаринский и Зюзинский суды Москвы порознь оштрафовали 49-летнего жителя по одной и той же административной статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщило 28 июня "МВД Медиа". В вину гражданину ставили нанесение надписей в столичной подземке.

По версии правоохранителей, гражданин сделал "надписи, дискредитирующие ВС РФ", на стеклах вагонов, двигавшихся по Сокольнической и Большой Кольцевой линиям столичного метро. Как отмечается, ехавшие вместе с москвичом пассажиры сделали ему замечание, однако безрезультатно. После задержания на гражданина составили два протокола о дискредитации армии.

Содержание надписей, в нанесении которых обвинили столичного жителя, а равным образом его имя, не раскрываются. Как можно предположить из сообщения "ОВД-Инфо"*, речь идет об А. Болсанове. Протоколы были составлены из-за двух лаконичных надписей с очевидно пацифистским посылом, рассказали правозащитники.

Протоколы поступили на рассмотрение двух судов Москвы, каждый из которых оштрафовал гражданина на 30 тысяч рублей. В сумме взыскание составило 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге участника пацифистских акций Ильи Пилипенко. По информации "ОВД-Инфо"*, днем силовики отпустили его.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

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