Силовики пришли домой к петербургскому участнику пацифистских акций

Петербургские правоохранители пришли домой к активисту Илье Пилипенко, которого ранее задерживали на пацифистских акциях. Об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на его подругу.

С пяти утра задержанный не выходит на связь. У силовиков удалось узнать, что его увезли в отдел полиции Адмиралтейского района №77. С чем связано задержание, не уточняется.

Утром Пилипенко планировал вылететь из России. Во время последнего по времени телефонного разговора петербуржец заявил, что его увозят на допрос.

В феврале прошлого года активиста оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в пацифистской акции.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру