Ведерников сообщил о 14 погибших земляках при атаке диверсантов под Белгородом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о деталях столкновения, которое случилось в начале месяца во время атаки диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область. В бою погибли четырнадцать участников военной спецоперации, призванных от его региона, сообщил чиновник в видеообращении.

"Они настоящие герои, не дрогнули в трудный час перед лицом превосходящих сил противника, выстояли и доказали, что как бы ни было трудно, победа будет за нами" - таким комментарием он сопроводил приведенный факт.

По словам губернатора, во время тех же событий не менее десяти военнослужащих попали в плен. Троих из них уже успели обменять.

Комментируя упомянутую атаку в начале месяца, Ведерников "по понятным причинам" не стал называть число погибших и пленных.