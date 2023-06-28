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Новости 19:44

Белорусское генконсульство откроется в Петербурге до конца недели

фото ЗакС политика Белорусское генконсульство откроется в Петербурге до конца недели

Двери белорусского генконсульства в центре Петербурга откроются для посетителей в пятницу 30 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале "Посольство Беларуси в России".

Новое учреждение временно расположится в доме №3 по улице Бонч-Бруевича. Посольство Белоруссии, которое до июля должно завершить свою работу, находится в этом же доме.

До того, как будет назначен генеральный консул соседней республики, обязанности главы дипломатической миссии временно возложат на старшего советника Игоря Милидовича.

Ранее Совет министров Белоруссии обязал открыть генконсульство в Петербурге в срок до 1 июля.

фото: Посольство Беларуси в России / Telegram


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