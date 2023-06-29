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Новости 10:43

Горизбирком увеличил штат в преддверии президентских выборов

фото ЗакС политика Горизбирком увеличил штат в преддверии президентских выборов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия увеличила собственный штат на две должности. Соответствующее решение принято на заседании 29 июня.

Председатель Горизбиркома Максим Мейксин сообщил, что к нему поступали просьбы об увеличении количества сотрудников. В частности, речь шла об усилении юридического и управленческого блока, отметил Мейксин. По его словам, это необходимо из-за приближающихся выборов.

- С учетом того что мы входим в период достаточно больших и важных избирательных кампаний... Самая главная избирательная кампания в нашей стране - президента Российской Федерации, которая стартует уже через несколько месяцев. И нам предстоит очень большая работа, связанная с выборами губернатора Санкт-Петербурга и муниципальными выборами Санкт-Петербурга, - сказал председатель ГИК. 

Он уточнил, что решение согласовано с комитетом финансов и комитетом территориального развития. Необходимые деньги будут добавлены в бюджет Горизбиркома, добавил Мейксин. 

Напомним, выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Осенью того же года петербуржцам надо будет выбрать нового губернатора и основную часть муниципальных депутатов города. 

София Саттарова / фото: ЗАКС.Ру


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