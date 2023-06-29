Суд в Кирове повторно приговорил дирижера к пяти годам заочно по делу о фейках про армию

Первомайский суд Кирова заочно приговорил дирижера Прохора Протасова к пяти годам лишения свободы по делу о распространении фейков про Вооруженные силы по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщили 29 июня "Сетевые свободы". Также музыкант на три года лишен права администрировать интернет-сайты.

Прокурор просил назначить Протасову девять лет колонии и на четыре года лишить его права администрировать сайты.

В феврале Первомайский суд уже выносил заочный приговор Протасову по делу о распространении фейков об армии. В тот раз ему назначили пять лет колонии с четырехлетним запретом администрирования ресурсов в интернете. Это был первый заочный процесс по делу о фейках про армию, композитора признали виновным в распространении информации о событиях в Кременчуге и Буче, отличающейся от официальной позиции Минобороны.

Позже, в апреле, Кировский областной суд отменил вынесенный приговор из-за нарушений уголовно-процессуального законодательства и несоответствия вывода нижестоящей инстанции фактическим обстоятельствам. Дело было направлено на пересмотр в новом составе суда.

Протасов проживает за границей. В частности, он является автором гимна Кирова.

Фото: ЗАКС.Ру