В Госдуме предложили запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите

Депутаты Государственной думы обсуждают возможность введения запрета индивидуальным предпринимателям на торговлю сидром и пивом в заведениях общепита, сообщило 29 июня РИА Новости. Информагентство ознакомилось с экспертным докладом рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

"Ввести запрет на <...> розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями", — среди прочего говорится в документе.

Авторы доклада полагают нужным обязать передавать сведения в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Кроме того, в докладе допускается возможность установления полного запрета на торговлю алкоголем в магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Для этого жильцам потребуется провести собрание и направить по его итогам решение в уполномоченный орган госвласти. Также не исключается возможность запрета на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, если вход в такие заведения обращен в сторону подъездов и дворов с детскими площадками.

Ранее стало известно о планах "Единой России" внести законопроект о запрете продажи алкоголя в жилых домах.

Фото: ЗАКС.Ру