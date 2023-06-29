Милонов благожелательно высказался о трудовых лагерях для бездомных

Введение трудовых лагерей для бездомных представляется депутату Госдумы Виталию Милонову во многом полезной идеей, о чем он сообщил в своем Telegram-канале 29 июня. Парламентарий уточнил, что выступает против принудительного заключения таких граждан и речь идет лишь о случаях добровольного их участия в труде.

На размышления о трудовых лагерях Милонова вдохновили сделанные ранее высказывания мэра Якутска Евгения Григoрьeва. В понедельник местное издание "Эхо столицы" привело его слова об отсутствии жалости к бездомным и о необходимости "работать над созданием медвытрезвителей в Якутске и возвращать трудовые лагеря".

В ответ Милонов объявил, что считает необоснованным "общественный наезд на мэра Якутска". Свою позицию он аргументировал тем, что бездомность представляет собой серьезную социальную проблему, решению которой якобы могут поспособствовать трудовые лагеря.

"Система трудовых лагерей позволит бездомным работать на благо общества, выполняя различные задачи, такие как уборка улиц, ремонт общественных объектов и другие работы, которые требуют дополнительной рабочей силы", — поделился соображениями депутат.

По версии Милонова, жизнь в трудовых лагерях позволит приучить бездомных к дисциплине, ответственности и сотрудничеству, а заодно восстановить самооценку. "Они будут жить в специально оборудованных жилых помещениях, получать питание и медицинскую помощь", — изложил свои представления парламентарий.

При этом депутат уточнил, что трудовые лагеря должны быть сугубо добровольными учреждениями, в которые нельзя будет заключать кого-либо насильно. Условия в них должны будут стимулировать бездомных к отказу от прежней жизни, полагает он.

Ранее Милонов обратился в Минтруд с предложением переводить работников на удаленный режим работы в жаркую погоду.

Фото: ЗАКС.Ру