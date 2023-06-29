Вместо урока ОБЖ в российских школах введут "Основы безопасности и защиты Родины"

В Министерстве просвещения РФ выступили с инициативой отменить уроки ОБЖ, заменив их на предмет под названием "Основы безопасности и защиты Родины". Уроки по данной дисциплине могут начаться уже 1 сентября 2024 года, известила в ходе круглого стола в Госдуме замруководителя департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства Анна Тимофеева.

По её словам, перед тем как ввести обозначенный выше предмет, следует внести коррективы в ФЗ № 273.

"Мы должны внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты. И, соответственно, в федеральные основные образовательные программы — это уже новая программа будет учебная, федеральная, которая будет называться уже Основы безопасности и защиты Родины", — поделилась Тимофеева.

В рабочей группе по новой дисциплине соберутся в том числе представители Минобороны и МЧС.

Ранее, напомним, министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что военнослужащие, прошедшие через спецоперацию на Украине, рассматриваются как потенциальные учителя начальной военной подготовки в рамках общеобразовательных программ.

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