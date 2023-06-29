Полиция задержала жителя Ленобласти по подозрению в реабилитации нацизма

Сотрудники центра "Э" при поддержке спецполка полиции главка задержали 49-летнего жителя деревни Касимово Всеволожского района Ленобласти, сообщили 29 июня в регионального ГУ МВД. Мужчину подозревают в реабилитации нацизма в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Само задержание произошло в минувшую среду незадолго до полудня. Как полагают оперативники, гражданин разместил 1 и 2 декабря прошлого года в одной из соцсетей ряд постов "с элементами дискредитации и фальсификации российской истории, отрицающих события исторической реальности". При публикации материалов он якобы руководствовался "умыслом на реабилитацию нацизма", говорится в сообщении МВД.

В ходе обыска в доме были изъяты телефон, планшет и три карты памяти. Сам гражданин задержан.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о реабилитации нацизма в отношении экс-доцента СПбГУ Михаила Белоусова.

Фото: ЗАКС.Ру