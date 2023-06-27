Baza: Против бывшего доцента СПбГУ возбудили дело о реабилитации нацизма

Петербургские правоохранители завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) в отношении историка Михаила Белоусова, о чем сообщает медиапроект Baza.

По версии следствия, в ходе одного из публичных выступлений ученый неподобающим образом высказался о расовой теории Адольфа Гитлера и ее связи с ходом Великой Отечественной войны.

В начале месяца Белоусова уволили из СПбГУ за критические высказывания применительно к военной спецоперации. Некоторых поддержавших его студентов отчислили из вуза.

На доцента ранее также составили протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), но суд прекратил производство по административному делу.

Теперь в качестве максимального наказания историку грозят три года лишения свободы.

UPD 15:20 СК официально подтвердил возбуждение дела

Фото: ЗАКС.Ру