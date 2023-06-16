"Ротонда": Из СПбГУ отчислили группу студентов из-за скандала о дискредитации армии

Группу студентов Института истории СПбГУ отчисляют из-за разгоревшегося скандала, связанного с критикой боевых действий на Украине, рассказал Telegram-каналу "Ротонда" один из учащихся истфака. "Бумага" сообщает о как минимум семи отчисленных.

Конфликт начался ещё в мае, когда в пророссийских СМИ и пабликах начали появляться заметки о "заукраинском ОПГ на истфаке во главе с доцентом М.С. Белоусовым". Педагога и студентов обвинили в критических высказываниях о СВО и якобы "иронизацией" над гибелью учащегося истфака Фёдора Соломонова.

В начале июня СПбГУ расторг контракт с профессором Михаилом Белоусовым.

По версии собеседников издания, на либеральных студентов могли донести их патриотически настроенные оппоненты. Осенью прошлого года их конфликт дошёл до деканата, но тогда никого не отчислили.

О возможном отчислении десяти студентов стало известно в начале июня.