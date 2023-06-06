СПбГУ может отчислить 10 студентов из-за скандала о дискредитации армии

Комиссия СПбГУ по этике рассмотрела дела ряда студентов в связи с конфликтом из-за высказываний с критикой спецоперации. Ранее та же комиссия признала "несовместимыми с высоким статусом универсанта и преподавателя" действия экс-доцента вуза Михаила Белоусова, после чего он был уволен.

На проходившее в субботу заседание комиссия вызвала 11 студентов. По результатам общения с десятью учащимися исторического факультета был сделан вывод, что их поступки "несовместимы со статусом студента Санкт-Петербургского государственного университета", следует из протоколов на сайте вуза.

В вину студентам ставилось ироническое отношение к гибели в ходе СВО студента истфака Федора Соломонова, а также "иные действия, преследующие цель дискредитации проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции".

В то же время в действиях студента четвертого курса, обучающегося на конфликтологии, комиссия не усмотрела ничего предосудительного. В разговоре с ее членами студент озвучил позицию, "убедительно свидетельствующую об уважении к своей Родине, подвигам и заслугам соотечественников". В связи с этим претензии к нему были сняты, комиссия постановила "рекомендовать медиахолдингу Readovka принести официальные извинения" в адрес четверокурсника.

Скандал в СПбГУ разразился после того, как в ряде патриотических изданий появилась информация о критически настроенных к СВО студентах и доценте Михаиле Белоусове. В субботу стало известно об увольнении последнего. В то же время суд прекратил рассмотрение дела о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), возбужденного против преподавателя, в связи с истечением сроков давности.