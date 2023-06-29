В правительстве не поддержали законопроект об оценке депутатов и чиновников посредством "Госуслуг"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности представила отрицательный отзыв на инициативу "Новых людей" об оценке чиновников и депутатов с помощью портала "Госуслуги", сообщили 29 июня "Ведомости" со ссылкой на документ.

В своем отзыве кабмин указывает на отсутствие в законопроекте определения содержания права и механизма его исполнения. Также в тексте инициативы не обнаружили прописанных обязанностей для госорганов и чиновников по обеспечению возможности избирателей выставлять оценки парламентариям и госслужащим.

В целом же, по мнению комиссии, в проекте "не выдерживаются критерии определенности, точности, ясности и недвусмысленности правовых норм", передают "Ведомости". Также авторы отзыва указали на отсутствие информации о последствиях реализации инициативы для региональных и муниципальных бюджетов.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в середине марта. Он предполагает возможность для россиян раз в год оценивать через "Госуслуги" деятельность глав регионов и муниципалитетов, а также депутатов различных уровней.

Фото: ЗАКС.Ру