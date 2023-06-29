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Новости 16:28

Медиаменеджера Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

фото ЗакС политика Медиаменеджера Красильщика заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о фейках про ВС РФ

Басманный райсуд Москвы заочно приговорил медиаменеджера Илью Красильщика к 8 годам колонии в рамках уголовного дела о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК), передаёт "Медиазона"*.

Кроме того, суд запретил ему на протяжении четырёх лет заниматься администрированием сайтов.

Ранее сторона прокуратуры запрашивала для него 9 лет тюрьмы.

Красильщик стал фигурантом уголовного дела в апреле 2022 года после его публикаций в соцсетях о событиях на Украине. Впоследствии МВД объявило медиаменеджера в розыск.

В марте нынешнего года Красильщика заочно арестовали.

*Минюст внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Aото: Илья Красильщик / ВКонтакте


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