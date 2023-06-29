В Петербурге снова выделили деньги на раскраску про путешествия кошки Вафли

На печать полиграфических материалов для туристов собираются потратить до 14,4 млн рублей. Соответствующую закупку разместило ГБУ "Городское туристско-информационное бюро" 29 июня. Планируется изготовить различные карты, путеводители, буклеты, открытки и раскраски. Общий тираж составит более 150 тысяч экземпляров.

Самый большой тираж достанется информационному буклету "Санкт-Петербург за 3 дня" — таких напечатают 31 тысячу экземпляров. Часть из них будет на английском и китайском языках. Чуть меньше, тиражом в 27,5 тысяч копий напечатают похожий путеводитель для тех, кто приедет в город на пять дней. Также в закупке упоминаются различные карты и тематические буклеты: "Петербург свадебный", "Романтический Санкт-Петербург" и "Литературный Санкт-Петербург". Для детей сделают раскраски "Прогулки с кошкой Вафлей по Петербургу" с комплектом карандашей шести цветов и наклейками. Экологическую карту города заказали в наименьшем тираже — всего тысячу копий.

С помощью брошюр хотят создать благоприятные условия для туристов, а также сформировать положительный имидж Петербурга. Самыми затратными станут путеводители для детей, на которые выделили 3,5 млн рублей, и буклет "Санкт-Петербург в отражении рек и каналов" за 1,8 млн рублей. Раскраски с карандашами оценили в 1,5 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2022 года организация уже заказывала путеводители и раскраски с кошкой Вафлей. Тогда на эти цели потратили 5,8 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру