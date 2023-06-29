Смольный просубсидирует перелеты в Калугу и Грозный

Две авиакомпании получат субсидии правительства Петербурга на выполнение региональных перелетов, сообщили 29 июня в комитете по транспорту. Город выделит им почти 40 миллионов рублей.

По итогам конкурса на выдачу субсидий Смольный заключит соглашения о финансовой поддержке авиакомпаний с ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" и АО "Авиакомпания Азимут". Субсидии будут предоставляться на авиасообщение с Апатитами, Грозным и Калугой. Перевозчики получат более 39,9 миллиона рублей.

"Следующий конкурс на предоставление авиасубсидий будет объявлен в июле 2023 года", — анонсировали в комтрансе.

В прошлом году Смольный перечислил авиакомпаниям 140,4 миллиона рублей. Помимо "Аэрофлота" и "Азимута" средства получили "РусЛайн" и "Ред Вингс".

В мае комтранс сообщил о том, что проводит отбор среди авиакомпаний для их субсидирования. На эти цели в 2023 году планируется потратить более 168 миллионов рублей, сообщали чиновники.

Фото: ЗАКС.Ру