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РБК: Мизулина-старшая собирается сложить полномочия сенатора

фото ЗакС политика РБК: Мизулина-старшая собирается сложить полномочия сенатора

Член Совета Федерации Елена Мизулина после сентябрьских выборов оставит свой пост, пишет РБК со ссылкой на два источника, включая источник из верхней палаты. Мизулина представляет Омскую область. В Совфед она попала  в 2015 году по губернаторской квоте.

Глава региона Александр Бурков ушел в отставку в конце марта. Сегодня Омскую область возглавляет Виталий Хоценко, имеющий статус временно исполняющего обязанности. Раньше он руководил правительством ДНР.

Елена Мизулина известна как инициатор целого ряда запретительных законов, принятых в 2010-х годах и нередко связанных с сексуальной тематикой. Ее дочь Екатерина Мизулина возглавляет "Лигу безопасного интернета", после жалоб которой в силовые органы на медийных лиц иногда заводят дела.

фото: council.gov.ru


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