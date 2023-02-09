Мизулина-младшая сообщила о возбуждении уголовного дела против блогера Некоглая

Полиция возбудила уголовное дело о клевете (ст. 128.1 УК РФ) против блогера Некоглая, сообщила 9 февраля глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. По утверждению общественницы, причиной этого послужили "распространение откровенного вранья и клеветы" относительно ее деятельности и деятельности возглавляемой ей организации, а также якобы поступавшие ей угрозы убийства.

"ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении блогера Н. Лебедева ("Некоглай") по статье 128.1 Уголовного кодекса РФ "Клевета"", — известила Мизулина. Она также сообщила, что была вызвана в четверг для допроса в качестве потерпевшей по делу.

Целью будто бы поступающих Мизулиной угроз и распространения фейков стало, по ее версии, стремление оказать на нее давление из-за позиции "по факту дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации со стороны ряда представителей блогерского сообщества".

В ноябре прошлого года Мизулина пожаловалась на блогера Некоглая из-за ролика, в котором тот повторял действия российского солдата, попавшего под обстрел с украинского дрона. На следующий день силовики задержали тиктокера, а суд оштрафовал его на пять тысяч рублей и постановил выдворить из России за нарушение миграционного законодательства. Спустя две недели имеющий гражданство Молдавии Некоглай вылетел в Армению, а затем выступил с заявлением о пытках, якобы применявшихся к нему полицейскими.

Фото: Екатерина Мизулина / "ВКонтакте"