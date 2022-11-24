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Новости 11:05

Блогера Некоглая выдворили из России

фото ЗакС политика Блогера Некоглая выдворили из России

Блогера и гражданина Молдовы Некоглая (Николая Лебедева) выдворили из России из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили 24 ноября "Известия".

Из Москвы утром в четверг он вылетел в Ереван. Это связано с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Молдавией. На родину блогер отправится уже из столицы Армении.

Некоглая задержали в начале ноября после того, как глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратила внимание на его ролик, в котором он обыгрывал действия российского военнослужащего, отбрасывавшего от себя гранаты. В тот же день стало известно о том, что суд в Москве счел блогера виновным в нарушении миграционного законодательства и постановил выдворить его их страны.

Фото: pixabay


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