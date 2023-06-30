Сервис знакомств Tinder окончательно ушел из России

Россияне, как и было ранее обещано администрацией сервиса знакомств Tinder, потеряли доступ к этому мобильному приложению.

У аккаунтов, зарегистрированных в России, привязанных к российской банковской карте и российскому номеру телефона, 30 июня стала высвечиваться техническая ошибка. Пользователей просят зайти позднее. Предложение об этом начинается со слова "Oops".

Российские юзеры Tinder теперь не могут пролистывать анкеты. Не могут они также скачать приложение заново в сервисах Google Play и AppStore.

В прошлом году, вскоре после начала военной спецоперации, для россиян в Tinder были отключены платные опции. Конкуренты сервиса (Badoo и Bumble) тоже покинули российский рынок.

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