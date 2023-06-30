Суд оштрафовал двоих болельщиков "Зенита" за проход на стадион по чужому Fan ID

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 3 тысячи рублей болельщика "Зенита" Евгения Кокряцкого. Ему вменили в вину проход на стадион "Газпром Арена" по чужому Fan ID, передает объединенная пресс-служба городских судов. Нарушение подпало под ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Инцидент, за который любителя футбола привлекли к ответственности, имел место в мае нынешнего года на матче с ФК "Краснодар". Кокряцкий заявил, что использовал Fan ID, принадлежащий отцу своей подруги и что не расценивал свои действия как нарушение. Ему запретили посещать стадион в течение полугода.

В аналогичную ситуацию попал петербуржец Дмитрий Махотько, которому достался такой же штраф.

Напомним, что принятый в прошлом году закон о Fan ID встретил в Петербурге протест и бойкот со стороны завсегдатаев матчей "Зенита".

Фото: ЗАКС.Ру