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Суд оштрафовал двоих болельщиков "Зенита" за проход на стадион по чужому Fan ID

фото ЗакС политика Суд оштрафовал двоих болельщиков "Зенита" за проход на стадион по чужому Fan ID

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 3 тысячи рублей болельщика "Зенита" Евгения Кокряцкого. Ему вменили в вину проход на стадион "Газпром Арена" по чужому Fan ID, передает объединенная пресс-служба городских судов. Нарушение подпало под ст. 20.31 КоАП (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Инцидент, за который любителя футбола привлекли к ответственности, имел место в мае нынешнего года на матче с ФК "Краснодар". Кокряцкий заявил, что использовал Fan ID, принадлежащий отцу своей подруги и что не расценивал свои действия как нарушение. Ему запретили посещать стадион в течение полугода. 

В аналогичную ситуацию попал петербуржец Дмитрий Махотько, которому достался такой же штраф.

Напомним, что принятый в прошлом году закон о Fan ID встретил в Петербурге протест и бойкот со стороны завсегдатаев матчей "Зенита".

Фото: ЗАКС.Ру


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