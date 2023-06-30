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Новости 10:24

По итогам 2022 года Газпром не будет выплачивать дивиденды акционерам

фото ЗакС политика По итогам 2022 года Газпром не будет выплачивать дивиденды акционерам

Руководство Газпрома приняло решение не выплачивать дивидендов акционерам за 2022 год.

"Ранее компания направила на выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года 1,2 трлн руб. – рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка", - говорится в сообщении от пресс-службы энергетической компании.

Во время последнего заседания акционеры также избрали новый состав совета директоров. Как и прежде, в него вошли Алексей Миллер и Виктор Зубков. 

В августе прошлого года председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер доложил о беспрецедентных успехах компании, что, в частности, должно было выразиться в самых крупных дивидендах за всю историю акционерного общества.


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