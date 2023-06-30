Петербургский суд запретил сайты, продававшие книгу Гитлера

Петродворцовый районный суд Петербурга запретил на территории России четыре интернет-ресурса, через которые можно было приобрести книгу Mein Kampf. Сочинение, написанное лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером в местах лишения свободы, признано в РФ экстремистским.

Таким образом было удовлетворено исковое требование прокуратуры Ленобласти, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В свою очередь, решение о включении Mein Kampf в реестр экстремистских материалов вынес суд в Уфе в 2010 году.

Фото: ЗАКС.Ру