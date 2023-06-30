Задолженность россиян перед банками превысила 30 триллионов рублей

По состоянию на 1 мая 2023 года общий объем задолженности россиян перед кредитными организациями составил 30,22 триллиона рублей, сообщили 30 июня "Известия" со ссылкой на данные Центробанка и исследование Общероссийского народного фронта (ОНФ). За месяц величина показателя выросла более чем на два триллиона рублей.

По итогам первого квартала объем задолженности перед банками составил 27,8 триллиона рублей. При этом в конце 2022 года задолженность равнялась 26,9 триллиона рублей. В целом же за первые три месяца показатель закредитованности увеличился с 35% до 41%, а средняя кредитная задолженность в пересчете на одно домохозяйство составила 509,6 тысячи рублей.

Сильнее всего долговую нагрузку ощущают на себе жители Тывы (115% от дохода), Калмыкии (79%) и Ленинградской области (63%). Общий объем просроченной задолженности по стране увеличился с 1,08 триллиона до 1,11 триллиона рублей. При этом средняя величина просроченного кредита выросла с 19,78 тысячи до 20,40 тысячи рублей.

Ранее стало известно о том, что в мае задолженность россиян по кредитным картам увеличилась до 225 миллиардов рублей.

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