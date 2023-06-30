В Кремле воздержались от комментариев касательно запрета смены пола

Давать оценки законопроекту о запрете смены пола было бы преждевременно, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас идет экспертное обсуждение документа.

"Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний — случаев, которые необходимы по медицинским показаниям. <...> Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

Представитель Кремля сослался на "экспертное обсуждение" в парламенте и заключил, что давать комментарии об этом пока рано.

Законопроект о запрете смены пола, за исключением операций по медицинским показателям, был внесен на рассмотрение Госдумы в конце мая. Подписи под ним поставили 369 депутатов, в середине июня инициатива преодолела первое чтение. Спикер Вячеслав Володин говорил о планах принять закон до конца весенней сессии парламента.

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