"ВКонтакте" заблокировала страницу мундепа Лиговки-Ямской

Личная страница "ВКонтакте" депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова оказалась заблокирована по решению Генеральной прокуратуры. Об этом муниципал сообщил в своем Telegram-канале 30 июня. Он намерен оспорить блокировку.

- Неприятная новость пришла ко мне на этой неделе. По требованию генпрокуратуры была заблокирована моя страничка в ВК. Страница у меня была и личная и, в тоже время, общеполитическая и как некое сообщество жителей. Ничего такого у меня там не было, но когда пишешь про реальные проблемы, сложно обойти все острые углы. Скорее всего какие-то доброжелатели пожаловались, - написал Изотов.

Сейчас на странице Изотова стоит метка, согласно которой доступ к профилю заблокирован на основании решения от 23 июля 2021 года.

Напомним, в середине июня губернатор Александр Беглов подготовил проект закона о роспуске совета МО "Лиговка-Ямская". Причиной для роспуска стало непроведение заседаний депутатов более трех месяцев.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру