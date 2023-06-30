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Муниципал 13:54

"ВКонтакте" заблокировала страницу мундепа Лиговки-Ямской

фото ЗакС политика "ВКонтакте" заблокировала страницу мундепа Лиговки-Ямской

Личная страница "ВКонтакте" депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова оказалась заблокирована по решению Генеральной прокуратуры. Об этом муниципал сообщил в своем Telegram-канале 30 июня. Он намерен оспорить блокировку. 

- Неприятная новость пришла ко мне на этой неделе. По требованию генпрокуратуры была заблокирована моя страничка в ВК. Страница у меня была и личная и, в тоже время, общеполитическая и как некое сообщество жителей. Ничего такого у меня там не было, но когда пишешь про реальные проблемы, сложно обойти все острые углы. Скорее всего какие-то доброжелатели пожаловались, - написал Изотов. 

Сейчас на странице Изотова стоит метка, согласно которой доступ к профилю заблокирован на основании решения от 23 июля 2021 года. 

Напомним, в середине июня губернатор Александр Беглов подготовил проект закона о роспуске совета МО "Лиговка-Ямская". Причиной для роспуска стало непроведение заседаний депутатов более трех месяцев. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Изотов Александр Викторович
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Изотов Александр Викторович




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