Беглов подготовил законопроект о роспуске местного совета Лиговки-Ямской

На сайте Смольного 15 июня появился проект закона губернатора Александра Беглова о роспуске муниципального совета МО "Лиговка-Ямская".

Поводом для решения стало непроведение органом заседаний в течение трех месяцев: с 12 ноября 2021 года по 17 февраля 2022 года. Ранее этот факт установил Смольнинский районный суд и подтвердил Горсуд Петербурга.

Депутаты не могли встретиться в здании муниципалитета, поскольку оно было закрыто на карантин по поручению главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского, конфликтовавшего со своим советом. Сам Войтановский встречи мундепов не созывал. Когда те решили собраться по собственной инициативе, через суд признал это заседание нелегитимным.

Проект закона Беглова будет находиться на антикоррупционной экспертизе до 28 июня. После документ можно будет внести в ЗакС.

Ранее губернатор Петербурга передал в городской парламент два законопроекта о роспуске местного совета МО "Смольнинское". Суд также признал бездействующим совет МО "Литейный округ".