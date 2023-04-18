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Муниципал 20:32

Беглов попросит Заксобрание распустить МО "Лиговка-Ямская"

фото ЗакС политика Беглов попросит Заксобрание распустить МО "Лиговка-Ямская"

Решение о незаконном бездействии совета депутатов МО "Лиговка-Ямская" вступило в законную силу. Городской суд 18 апреля не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Теперь губернатор должен внести в Заксобрание законопроект о роспуске совета. Для этого у него есть три месяца. 

Напомним, Смольнинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры Центрального района о незаконном бездействии еще в октябре 2022 года. Поводом для этого стало непроведение депутатами заседаний в течение трех месяцев. Народные избранники не могли провести заседание из-за главы Вадима Войтановского, который отказывался созывать встречи. 

МО "Лиговка-Ямская" стало вторым муниципалитетом, в отношении которого решение суда о незаконном бездействии вступило в законную силу. Ранее в Горсуде устояло похожее решение о депутатах МО "Смольнинское". На сайте Смольного уже есть проект закона о роспуске. Также незаконным бездействием признали непроведение заседаний в МО "Литейный округ".

Константин Леньков


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