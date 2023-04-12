Беглов готовит еще один повод для роспуска МО "Смольнинское"

На сайте Смольного появился второй законопроект о роспуске совета МО "Смольнинское". Теперь поводом для этого стало неисполнение решения суда. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы 12 апреля. Первый проект закона о роспуске муниципалов был опубликован неделю назад.

Очередным поводом для роспуска стало неразмещение решений суда на сайте муниципального совета. Прокуратура Центрального района обратила на это внимание и обратилась в районный суд, который признал бездействие незаконным. Депутаты муниципального совета пытались оспорить решение, но 4 апреля Санкт-Петербургский городской суд утвердил решение.

Предыдущее признание муниципального совета бездействующим вступило в силу еще в конце января. Губернатор Александр Беглов должен в течении трех месяцев, до конца апреля обратиться в Законодательное собрание с предложением распустить совет МО "Смольнинское". По второму решению срок внесения законопроекта о роспуске составляет лишь месяц - Беглов обязан внести в ЗакС соответствующий законопроект не позднее середины мая.

Напомним, совет МО "Смольнинское" стал первым официально признанным бездействующим советом созыва 2019-2024 годов. Похожая судьба сложилась еще у двух муниципалитетов в Центральном районе - МО "Лиговка-Ямская" и МО "Литейный округ". Оба были привлечены к ответственности из-за непроведения заседаний депутатов.

Константин Леньков