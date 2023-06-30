Незаконно задержавший и ударивший петербуржца экс-полицейский получил условный срок

Приморский районный суд Петербурга приговорил к пяти годам условного срока бывшего полицейского Илью Виноградова. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его признали виновным в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

Установлено, что в феврале 2021 года экс-силовик заподозрил прохожего в употреблении наркотиков, остановил его и без законных оснований решил задержать. Это случилось после отказа от досмотра, который предлагалось совершить в отсутствие понятых и без оформления необходимых документов.

При задержании молодого человека ударили в грудь и стали душить, после чего препроводили в полицейский автомобиль. В результате контакта нанесенный вред здоровью задержанного квалифицировали как легкий.

Потерпевший попросил суд не наказывать Виноградова строго. Помимо условного срока, последнему нельзя будет два года занимать должности на госслужбе.

Фото: ЗАКС.Ру