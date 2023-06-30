Москалькова предложила закрепить статус участника СВО в трудовом законодательстве

Законодательство о занятости граждан должно быть актуальным существующим реалиям, заявила 30 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. В связи с этим она предложила закрепить в законодательстве категорию участников специальной военной операции.

"Считаю необходимым закрепить категорию "граждан, принимавших участие в СВО"", — написала Москалькова в своем Telegram-канале по итогам парламентских слушаний в Совете Федерации.

Также уполномоченная предложила предусмотреть оказание финансовой поддержки работодателям, которые трудоустраивают молодых граждан, а заодно и содействовать трудоустройству студентов в свободное от занятий время.

Ранее Минобрнауки выпустило письмо ректорам вузов с рекомендацией начислять дополнительные баллы абитуриентам из числа участников СВО.

Фото: Telegram-канал "Омбудсмен Москалькова Татьяна"