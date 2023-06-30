Суд приговорил экс-главу Выборгского района Ленобласти к семи годам колонии по делу о мошенничестве

Красногвардейский районный суд огласил 30 июня приговоры по делу о хищении свыше 700 миллионов рублей из бюджета Выборгского района Ленобласти, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Произошедшее квалифицировали как мошенничество в крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), одним из фигурантов по делу стал бывший глава района Геннадий Орлов.

Помимо Орлова обвинения были выдвинуты против Александра Синельникова, Анатолия Шимякина, Дениса Мухортова и Магомеда Османова. По версии следствия, в 2019 году фигуранты похитили из бюджета Выборгского района свыше 738 миллионов рублей, перечислив их фирмам по несуществующим обязательствам и фиктивным договорам. Также в деле присутствовал эпизод хищения в 2018 году 26 миллионов рублей из бюджета.

Суд приговорил Орлова к семи годам колонии со штрафом в 750 тысяч рублей и с запретом занимать должности в течение двух лет. Османов получил четыре года колонии, Мухортов — три года, Синельников — два года, при этом каждому из них назначили полумиллионный штраф. Шимякин также должен будет выплатить половину миллиона рублей, также он получил три года условно.

"Кроме того, с Орлова, Османова, Мухортова и Синельникова в солидарном порядке взыскано 734 621 829 рублей 04 копейки. С Османова, Мухортова и Шимякина в солидарном порядке взыскано 26 000 000 рублей", — отметили в судебной пресс-службе.

Прокурор просил Орлову девять лет колонии, прочим — от 5,5 до восьми лет лишения свободы.

Подсудимые вину в мошенничестве не признали, в своем последнем слове Орлов признал лишь факт халатности со своей стороны.

Фото: Telegram-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"